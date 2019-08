Ricky Martin partage une première photo de sa fille, trop craquante

"Nous sommes au-delà de la joie à l'idée de vous annoncer que nous sommes devenus parents d'une magnifique petite fille en bonne santé, Lucia Martin-Yosef", écrivait Ricky Martin sur Instagram en janvier 2019. Une petite fille qu'il voulait depuis très longtemps. S'emparant de son compte, il l'a présentée à ses 12,5 millions d'abonnés.

"La lumière de mes yeux", a commenté le séduisant chanteur portoricain de 47 ans, en légende d'une photo de lui tenant sa craquante petite fille de 9 mois sur ses genoux. Une princesse qui a fait fondre les fans de l'artiste, ces derniers étant 1,6 million à liker la photo. C'est la toute première fois que Ricky Martin partage une image de sa fille qu'il élève avec son mari l'artiste, Jwan Yosef. Quelques jours plus tôt, il avait partagé une vidéo sur laquelle on pouvait le voir chantonner pendant que sa fille jouait à ses côtés mais il n'avait pas encore montré son visage.

L'interprète des tubes Maria, La Copa de la Vida ou Livin' La Vida Loca est déjà le papa des craquants jumeaux Matteo et Valentino, nés par mère porteuse en 2008, et qu'il a longtemps élevés avec son précédent conjoint Carlos Gonzalez Abella.

Ricky Martin et sa petite famille partage son temps entre Los Angeles et Porto Rico. Récemment, le chanteur était sur son île et a pris part à des manifestations de grande ampleur afin de réclamer le départ du décrié gouverneur Ricardo Rossello. Ce dernier avait tenu des propos homophobes et misogynes. "Je vous annonce que je démissionnerai du poste de gouverneur. J'espère que Porto Rico continuera à être uni et à avancer comme il l'a toujours fait. Et j'espère que cette décision sera un appel à la réconciliation citoyenne", avait-il annoncé au bout de plusieurs jours de protestation. Il a démissionné le 2 août 2019.