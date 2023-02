Diaporama : Ricky Martin : Précieuse photo de son fils adolescent Valentino, on voit double !

3 / 18

Le chanteur et son mari Jwan Yosef sont également parents de Matteo, l'autre jumeaux, de Lucia, 4 ans, et de Renn, 3 ans. Jwan Yosef and Ricky Martin au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage