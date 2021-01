Ricky Martin regrette d'avoir caché son homosexualité : "J'ai été très loin dans le mensonge"

À l'époque du tube Maria, nombre de femmes rêvaient de pouvoir goûter à son corps huilé sans avoir à compter jusqu'à trois. Sans savoir, hélas, que ça ne pourrait jamais arriver. Et pour cause, il aura fallu attendre l'année 2010 pour que Ricky Martin fasse son coming-out et explique qu'il n'aimait que les hommes. Le déclic ? Son envie folle de fonder une famille et son papa, qui l'a poussé à être lui même. "Le jour où j'ai compris qu'il fallait que je livre au monde ma vérité, je me suis soudain senti léger, s'est-il souvenu dans les colonnes du magazine Public. Mon plus grand regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt."

J'ai vraiment été très loin dans le mensonge

Aujourd'hui, la sexualité de Ricky Martin n'est plus vraiment un sujet. Marié à l'artiste suédois Jwan Yosef, il a réalisé son rêve de famille et est papa de quatre enfants, qu'il a eu à l'aide de mères porteuses : Valentino et Matteo, nés en août 2008, Lucia, née le 31 décembre 2018 et Renn, qui a vu le jour récemment, le 30 octobre 2019. Mais avant d'en arriver là, la popstar a dû imaginer de nombreux subterfuges. "J'ai longtemps dénigré la communauté gay, regrette-t-il. Je savais que j'étais homosexuel, c'était une évidence pour moi. Mais comme j'étais dans le déni et que je rejetais ma propre nature, j'ai surjoué les hétéros. J'ai vraiment été très loin dans le mensonge."