Ricky Martin, papa gaga : rare photo de son fils Renn, qui a bien grandi !

Cette belle fratrie comble de joie l'interprète du titre Antes Que El Mundo Se Acabe, qui envisage même d'agrandir une nouvelle fois sa famille. En juillet 2020, auprès du magazine Entertainment Tonight, il avait confié avec humour : "Certains pensent que je suis fou mais j'adore avoir une famille nombreuse et j'ai encore quelques embryons qui m'attendent (...) Jwan devient fou en ce moment mais ce n'est rien, ne lui en parlez pas."

Ricky Martin avait également raconté au magazine son confinement avec ses enfants pré-ados, Matteo et Valentino. "On est en pleine pré-adolescence, et ça devient compliqué. Et pour couronner le tout, on fait face à un confinement et on a droit à des : 'Grrr... dégage de mon chemin ! C'est ma chambre, pas la tienne, bla, bla, bla.'" Malgré ces petites chamailleries, l'artiste s'était félicité du comportement exemplaire de ses enfants à l'école en ajoutant : "Ils travaillent très bien à l'école compte tenu des circonstances et ils ont une magnifique petite soeur et un petit frère et ils assurent dans le rôle des grands frères protecteurs."