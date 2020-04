Ricky Martin dévoile pour la première fois le visage de son fils Renn

Le 30 octobre 2019, Ricky Martin est devenu papa pour la quatrième fois, accueillant un fils prénommé Renn. Il s'agit du deuxième enfant issu de son mariage avec Jwan Yosef, un artiste suédois d'origine syrienne, de treize ans son cadet. Très secret sur sa vie de famille, le chanteur latino n'avait jamais encore dévoilé le doux visage de fils. Pour la toute première fois, il a dévoilé plusieurs photos du bambin, qui a bien grandi.

Ricky Martin a dévoilé pour la toute première fois l'adorable bouille de Renn, le mardi 7 avril 2020 sur Instagram, en partageant trois belles photos de son petit en noir et blanc. Un enfant au visage déjà tellement expressif. "Voici mon petit arabo-portoricain, Renn Martin-Yosef. Le bébé de la maison", écrit-il tendrement en légende de sa publication. Des photos déjà plébiscitées plus de 770 000 fois.

Ricky Martin et Jwan Yosef sont déjà parents d'une petite fille prénommée Lucia, née le 31 décembre 2018. Le chanteur de 48 ans et son compagnon s'étaient rencontrés en 2016. Ils se sont depuis mariés, sans révéler la date de la cérémonie. Le couple habite entre les Los Angeles et Porto Rico, l'île natale du chanteur. Rappelons d'ailleurs que Ricky Martin est l'heureux papa de deux autres garçons, les jumeaux Valentino et Matteo, nés en août 2008 grâce à une mère porteuse. Deux garçons longtemps élevés avec son ancien compagnon, l'homme d'affaires Carlos Gonzales Abella.

Ricky Martin profite du confinement pour passer du temps avec ses enfants. Le chanteur s'apprête à entamer avec Enrique Iglesias une tournée commune aux États-Unis et au Canada.