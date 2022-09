Ricky Martin accusé d'inceste par son neveu : nouveau rebondissement dans l'affaire

Il y a du nouveau dans l'affaire Ricky Martin, le chanteur portoricain qui avait été accusé par son neveu Dennis Yadiel , âgé de 21 ans, d'avoir entretenu une relation amoureuse "pendant plus de sept mois" avec lui et de l'avoir harcelé lorsque leur relation avait pris fin. Il avait alors obtenu à cette occasion une ordonnance restrictive à l'égard de l'artiste. L'époux de Jwan Yosef avait nié en bloc ces accusations avant d'être finalement innocenté. Son neveu avait en effet, contre toute attente, retiré sa plainte.

Depuis, l'affaire semblait close. Sauf que d'après les informations de TMZ, l'interprète de The cup of life n'en a pas fini avec cette histoire puisqu'il attaquerait en justice son neveu, lui réclamant alors pas moins de 20 millions de dollars. Il dit avoir été "persécuté, assiégé, harcelé et extorqué par une personne perturbée". Son neveu aurait notamment diffusé le numéro de téléphone de l'artiste sur les réseaux sociaux, allant même jusqu'à créer un compte Instagram pour l'un de ses enfants, sans en demander l'autorisation. Il lui aurait également envoyé jusqu'à "10 messages par jour".

Au coeur d'une autre affaire

Cette affaire et les déclarations de son neveu ont été "douloureuses", et "dévastatrices" pour lui et ses proches. Elle lui aurait notamment coûté plusieurs millions de dollars de contrats, d'où sa volonté de récupérer 20 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau procès. Reste à savoir s'il obtiendra gain de cause. À noter qu'il est également mêlé dans une autre affaire judiciaire puisque son ancienne manager Rebecca Drucker lui réclame trois millions de dollars.

Les avocats de la femme d'affaires assurent que Ricky Martin a "complètement refusé de payer à Rebecca les millions de dollars de commissions qu'il lui doit" concernant les services rendus pendant plusieurs mois. Celle-ci lui aurait fourni "des services inestimables en qualité de manager, mais aussi de conseiller" et réclamerait donc son dû. Les temps sont durs donc, pour l'acolyte d'Eva Longoria...