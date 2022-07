Ricky Martin accusé d'inceste : problèmes psychologiques, menaces de mort... la version de son neveu mise à mal

Onde de choc dans le clan de Ricky Martin. Depuis peu, le chanteur de 50 ans fait l'objet de graves accusations de la part de son neveu, Dennis Yadiel Sanchez. Le jeune homme de 21 ans a en effet affirmé qu'il avait entretenu une relation avec lui, stoppée il y a deux mois. Une rupture que l'artiste, marié et papa de quatre enfants, n'aurait pas supportée. Harcèlement, surveillance, Dennis Yadiel Sanchez soutient que Ricky Martin ne cesse de l'appeler et rôde même autour de chez lui pour le surveiller et l'intimider depuis la fin de cette supposée relation. Une version niée par l'interprète d'Un, Dos, Tres.

"Ricky Martin n'a, bien sûr, jamais été - et ne sera jamais - impliqué dans une quelconque relation sexuelle ou romantique avec son neveu, ont expliqué ses avocats. Cette idée n'est pas seulement fausse, elle est dégoûtante. Nous espérons tous que cet homme obtiendra l'aide dont il a si urgemment besoin. Mais, plus que tout, nous avons hâte que cette affreuse affaire soit rejetée dès qu'un juge pourra examiner les faits." Si le profil psychologique de Dennis Yadiel Sanchez a été souligné par les défenseurs de Ricky Martin, de nouvelles relations appuient cette version.

D'après Fox3Now, Dennis Yadiel Sanchez est déjà connu des services de police et pas du côté des victimes. Par le passé, il aurait harcelé et même menacé de mort une collègue de travail qui aurait "pris une ordonnance restrictive contre lui après qu'il est devenu "obsédé" par elle, se présentant à plusieurs reprises devant leur lieu de travail en disant qu'il prévoyait de l'assassiner." Un profil très inquiétant qu'a confirmé le frère de Ricky Martin, affirmant que Dennis était sujet à des "problèmes mentaux".

Ces déclarations sont désormais entre les mains de la justice à laquelle Ricky Martin va prochainement faire face. Selon TMZ, il est attendu le 21 juillet au tribunal pour répondre de ces accusations et savoir si l'ordonnance d'interdiction à laquelle il est soumis pourra être levée. Pour rappel, s'il est déclaré coupable, Ricky Martin encourt une peine de 50 ans d'emprisonnement.