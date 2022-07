Diaporama : Ricky Martin accusé d'inceste : problèmes psychologiques, menaces de mort... la version de son neveu mise à mal

Jwan Yosef et son mari Ricky Martin - Montée des marches du film " Elvis " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage

Ricky Martin au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.

Ricky Martin à la sortie de la soirée caritative du "Musée d'Arts Modernes (MOMA)" à New York, le 15 décembre 2021.

Ricky Martin - Ricky Martin et Enrique Iglesias électrisent la foule lors de leur concert jumelé à Orlando, le 30 octobre 2021.

Ricky Martin - Ricky Martin et Enrique Iglesias électrisent la foule lors de leur concert jumelé à Orlando, le 30 octobre 2021.

14 / 17

Ricky Martin à la 30ème soirée caritative Rainforest au théâtre The Beacon à New York, le 9 décembre 2019 © Sonia Moskowitz/Globe Photos via Zuma/Bestimage