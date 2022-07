Ricky Martin accusé d'inceste par son neveu : retournement de situation inattendu dans l'affaire

Un rebondissement que personne n'attendait : alors qu'il accusait son oncle, le chanteur Ricky Martin, d'inceste, le jeune Dennis Yadiel Sanchez a finalement retiré sa plainte à quelques heures du procès qui devait les opposer. Confirmant au juge que ce revirement de situation s'était fait sans pression de la part de la partie adverse, il est revenu sur ses accusations initiales, libérant le chanteur de toute accusation.

Il y a quelques jours, il avait notamment porté plainte pour violences familiales et agressions sexuelles, expliquant qu'ils avaient vécu une relation pendant plus de sept mois mais le chanteur avait mal vécu leur rupture et le harcelait. Il l'avait également accusé de consommer des stupéfiants et de grandes doses d'alcool.

Une situation qui serait en réalité totalement fausse puisque le jeune homme serait connu des services de police pour des faits de harcèlement sur l'une de ses collègues qui avait demandé une ordonnance de restriction contre lui car il la menaçait régulièrement de mort. Un homme perturbé par des "problèmes mentaux" donc, comme l'avait immédiatement confié le chanteur via ses avocats : "Ricky Martin n'a, bien sûr, jamais été - et ne sera jamais - impliqué dans une quelconque relation sexuelle ou romantique avec son neveu" avaient expliqué ces derniers. "Cette idée n'est pas seulement fausse, elle est dégoûtante. Nous espérons tous que cet homme obtiendra l'aide dont il a si urgemment besoin. Mais, plus que tout, nous avons hâte que cette affreuse affaire soit rejetée dès qu'un juge pourra examiner les faits." Finalement, aucun juge n'aura eu besoin de se pencher sur le dossier puisque le procès a été annulé.

Pour rappel, Ricky Martin, qui avait fait son coming-out en 2010, est marié à son compagnon de longue date Jwan Yosef depuis plusieurs années. Tous les deux ont eu deux enfants ensemble, la petite Lucia, âgée de 3 ans et demi et l'adorable Renn, né moins d'un an plus tard, en 2019. Deux bambins qui ont rejoint les jumeaux de Ricky Martin, Valentino et Matteo, nés en 2008 grâce à une mère porteuse.