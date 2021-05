Ricky Martin fier papa : nouvelle (et rare) photo de son fils Renn dans les bras de son mari

Plutôt discrets sur leur vie de famille, Ricky Martin et son époux Jwan Yosef ne sont pas du genre à partager des photos de leurs enfants à tout bout de champs. Le peintre syrio-suédois a fait une exception, le dimanche 16 mai 2021, en dévoilant une photo du petit Renn. Profitant d'une matinée ensoleillée, l'artiste de 37 ans a pris un selfie avec son tout jeune fils aux joues charnues et bouclettes blondes.

"Je meurs", a commenté Ricky Martin, charmé par les hommes de sa vie. Avec son mari Jwan Yosef, le chanteur latino élève quatre enfants : les jumeaux Matteo et Valentino (11 ans), Renn (1 an et demi) et Lucia (2 ans), qu'il n'hésite pas à solliciter pour des conseils musicaux. "Ils sont mes critiques. Ils m'ont dit : 'Papa, c'était mieux avant. Qu'est-ce qu'il se passe avec la musique ?' Ils sont très honnêtes et j'apprécie ça. Ils me disent : 'J'aime la danse que tu as fait hier', 'Aujourd'hui ce n'était pas un bon jour papa'", citait Ricky Martin lors d'une interview à Access en novembre dernier.

Avec deux parents artistes, les enfants de Jwan Yosef et Ricky Martin ont forcément hérité d'une fibre artistique. Matteo et Valentino s'improvisent même critiques d'art. "Matteo est plus impliqué artistiquement alors que Valentino passe sa vie en face d'un écran, parce qu'il a pour but d'être le meilleur youtubeur du monde", avait confié le chanteur à Extra en décembre 2020. Ricky Martin se dit déjà prêt à les encourager dans leurs futures carrières artistiques, comme son père a pu le faire dès l'âge de 12 ans.