Ricky Martin partage un baiser langoureux avec son mari en vidéo

Sur Instagram, le chanteur Ricky Martin a joué la carte de l'honnêteté en partageant un message relatant son expérience compliquée du confinement. L'artiste se sent nettement mieux à présent et multiplie les activités. Il a pris part au projet de son confrère le rappeur Residente (alias René Pérez Joglar) avec la chanson Antes Que El Mundo Se Acabe.

Sur son compte Instagram suivi par 14,3 millions de fans, Ricky Martin (48 ans) a donc posté une vidéo sur laquelle on peut le voir échanger un langoureux baiser avec son mari, Jwan Yosef. Une vidéo chargée de sensualité pour les amoureux qui se sont longtemps tournés autour avant de se marier officiellement en 2017. Depuis, l'époux du chanteur a quitté l'Europe pour vivre avec lui et leurs enfants - les jumeaux Valentino et Matteo nés en 2008, Lucia née en 2018 et le petit dernier Renn né en 2019 - dans une chic villa de Los Angeles. Cette vidéo n'était pas là gratuitement puisqu'elle s'inscrit dans le projet artistique du rappeur Residente.

En effet, l'artiste portoricain a sorti une chansons intitulée Antes Que El Mundo Se Acabe (que l'on peut traduire par Avant la fin du monde) qui encourage les amoureux du monde entier, peu importe leurs préférences sexuelles, à s'embrasser une dernière fois... "Chez nous, on représente la Syrie [pays d'originaire de Jwan Yosef, NDLR] et Porto Rico ! Mon frère, merci de nous avoir inclus dans ce message d'amour. Quelle belle chanson !", a commenté Ricky Martin en légende.

De quoi lui faire du bien au moral puisque le chanteur a vécu un début de confinement difficile. L'interprète des tubes Maria, Living La Vida Loca ou encore She Bangs a posté un message sur son compte pour revenir sur cette expérience. Après 60 jours de confinement, Ricky Martin a qualifié cette période "d'ascenseur émotionnel" revenant notamment sur les deux premières semaines "bouleversantes" avec "une peine immense". Il ajoute : "Je suis passé par toutes les étapes : le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation puis encore le déni. (...) Puis ça a fini par très vite aller mieux. Mon mari m'a montré des images de ce qu'il passait dehors, et j'ai vu que sans nous les humains, certaines choses allaient mieux, que la nature reprenait ses droits, que le monde commençait à guérir." Ricky Martin a ajouté avoir alors été moins anxieux pour les mois à venir, au point d'avoir même envie de se remettre à faire de la musique. Ce qu'il a fait en travaillant à distance avec ses équipes de New York à Los Angeles en passant par Miami. Un résultat que ses fans pourront prochainement découvrir...