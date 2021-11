Rihanna incendiaire : canon en dentelle et porte-jarretelles pour sa nouvelle campagne

Créée en 2018, la marque Savage X Fenty - dont Christina Milian est également l'une des ambassadrices - ne cesse de faire du bruit dans le monde de la mode. Après le lancement de sa marque de cosmétiques Fenty Beauty, puis de Fenty prêt-à-porter, Rihanna cartonne désormais avec sa marque de lingerie Savage X Fenty qui avait provoqué le buzz dès son lancement en septembre 2018. L'ex de Chris Brown avait notamment fait un carton lors de son premier défilé à la Fashion Week en employant des mannequins de toutes les carnations et possédant toutes sortes de mensurations.

Si la lingerie de Riri ne se vend pour le moment que sur Internet, Christiane Pendarvis, la coprésidente et directrice du merchandising de Savage x Fenty, a récemment annoncé via communiqué de presse que la marque avait pour projet d'ouvrir des magasins physiques aux États-Unis et en Europe d'ici l'année 2022. Même si le succès est au rendez-vous pour la marque qui propose des tailles allant du XS au 4XL, Christiane Pendarvis a remarqué que "l'ajustement et le confort sont tellement importants que certaines personnes n'osent pas acheter en ligne". Une sublime résolution pour 2022 !