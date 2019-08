Rihanna se paye Donald Trump : son message puissant après les tueries

Il n'est pas rare que Rihanna commente l'actualité nationale et internationale, souvent pour défendre les opprimés. Après les deux tueries de masse qui ont frappé les Etats-Unis ce week-end du 3 et 4 août 2019, la star ne pouvait garder le silence. Elle a choisi de s'exprimer après un message du président Donald Trump.

Samedi 3 août 2019 à El Paso au Texas, un homme blanc de 21 ans a ouvert le feu devant un supermarché, principalement fréquenté par la communauté hispanique, et a fait 20 morts et 26 blessés. Il était équipé d'un fusil d'assaut et avait fait plusieurs heures de route depuis Dallas pour se rendre spécifiquement dans cette ville à la frontière avec le Mexique. Arrêté, le tireur est aussi suspecté d'être l'auteur d'un manifeste anti-immigration par les autorités, qui soupçonnent une attaque à caractère raciste. De nombreuses stars ont réagi aux événements d'El Paso. Le pays, encore sous le choc, n'a guère le temps de panser ses plaies et de pleurer ses morts. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans un bar de Dayton dans l'Ohio, un homme blanc de 24 ans a tué neuf personnes (dont sa soeur), avant d'être abattu par la police. Le bilan aurait pu être bien plus lourd si la police ne s'était trouvée tout près, selon le responsable de police locale.

Imagine un monde où il est plus facile d'acheter un AK-47 que d'obtenir un visa

Quelques heures avant la tragédie de Dayton, Donald Trump a écrit sur Twitter ces quelques lignes : "La tuerie d'aujourd'hui à El Paso, au Texas, n'était pas seulement tragique mais aussi un acte de lâcheté. Je sais que je soutiens quiconque dans ce pays condamne cet acte de haine. Il n'y a aucune raison ou excuse pour justifier de tuer des gens innocents."

C'est ce message qui a particulièrement hérissé Rihanna qui lui a répondu sur Twitter : "Euh... Donald, tu as mal orthographié le mot terrorisme. Ton pays a subi deux attaques terroristes à quelques heures d'intervalle faisant presque 30 morts. Cela s'est passé seulement quelques jours après une autre attaque terroriste en Californie. Un terroriste a pu LEGALEMENT acheter un fusil d'assaut (AK-47) à Las Vegas, puis rouler jusqu'à un festival gastronomique en Californie et faire six morts dont un petit garçon encore bébé ! Imagine un monde où il est plus facile d'acheter un AK-47 que d'obtenir un visa. Imagine un monde où l'on construit un mur pour que les terroristes restent en Amérique !!!" La créatrice de la maison Fenty marque un point fondamental : les auteurs de ces tueries de masse sont principalement blancs et américains. Elle poursuit en pensant aux victimes : "Mes prières et plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes au Texas, en Californie et en Ohio. Je suis tellement triste pour vous. Personne ne mérite de mourir de la sorte. Personne."