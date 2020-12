Rika Zaraï est morte, "l'une des plus belles voix d'Israël en français"

Les mauvaises nouvelles continuent de tomber en cette fin d'année 2020... Le 23 décembre 2020, Rika Zaraï est morte. La célèbre chanteuse israélienne avait 82 ans. Sur son compte Twitter, l'ambassade d'Israël en France a confirmé le décès de la star, survenu dans la nuit de mardi à mercredi.

"Profondément attristés de la disparition de Rika Zaraï qui a conquis le coeur des Français avec son bel accent de sabra. Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C'est une des plus belles voix d'Israël en français qui s'est éteinte. Nos condoléances à son époux JP Magnier", a annoncé l'ambassade sur le réseau social, mercredi midi.