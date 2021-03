Rire contre le racisme : Elie Semoun, Pablo Mira, Nadia Roz au défi de "rire de tout"

À compter de ce mardi 16 mars 2021, France Télévisions débute une semaine spéciale pour lutter contre les discriminations. France 2 ouvre le bal avec l'émission Rire contre le racisme, réalisée en partenariat avec SOS Racisme et l'UEJF (Union des étudiants juifs de France). Une émission placée "sous le signe du rire ensemble et de la liberté d'expression" et présentée par Jean-Luc Lemoine, Nadège Beausson-Diagne et Donel Jack'sman. Ces derniers ont eu l'opportunité d'accueillir 20 artistes au cirque d'hiver, lesquels ont été mis au "défi de rire de tout". Ainsi, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir des sketchs inédits et d'autres issus de spectacles.

Elie Semoun, Artus, Nadia Roz, Michel Boujenah, Daniel Levy, Marc-Antoine Le Bret, Redouane Bougheraba, Oldelaf & Alain Berthier, Les Coquettes, Gérémy Crédeville, Edgar Yves, Elodie Poux & Antonia de Rendinger, Roukiata Ouedraogo, Tareek, Alex Ramires, Geoffroy Jeff Tekeyan et Pablo Mira étaient présents. Des surprises du trio formé par Nadège Beausson-Diagne, Jean-Luc Lemoine et Donel Jack'sman sont également à prévoir. La comédienne va notamment donner de la voix accompagnée de son mari Geoffroy à la guitare. Le show "a pour vocation d'amener, à travers l'humour, le plus grand nombre de téléspectateurs à être sensibilisés" à la lutte contre les discriminations, a expliqué un communiqué.

En deuxième partie de soirée, France 2 proposera un documentaire Il était une foi dans l'ouest... de l'Afrique de Romain Potocki. L'histoire d'une petite place dans une ville du Bénin où les guerres de religion n'existent pas et tous s'accordent à vivre ensemble grâce à la pétanque. Des magazines et des spectacles dénonçant le racisme seront également diffusés le reste de cette semaine spéciale.

Rire contre le racisme, mardi 16 mars 2021 dès 21h05 sur France 2