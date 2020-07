Rob Kardashian : Les secrets de son impressionnante perte de poids

Rob Kardashian (33 ans) va mieux et il le prouve ! Photographié lors de l'anniversaire très girly de Khloe qui fêtait ses 36 ans le 30 juin dernier, le seul garçon du clan Kardashian est apparu souriant et très aminci. Une source aurait déclaré au magazine People : "Rob se porte bien. Il prend soin de lui, fait de l'exercice et mange mieux. Pendant longtemps, il a été mécontent et embarrassé par son apparence (...) Maintenant, il sait qu'il a l'air mieux. Il est suffisamment à l'aise pour être photographié. Il veut que les gens sachent qu'il va bien." Selon EOnline, Rob "a vraiment travaillé pour avoir de meilleures habitudes alimentaires".