Rob Kardashian, un nouvel homme : perte de poids, cheveux longs...

En janvier dernier, il était annoncé que Rob Kardashian allait suivre un programme dans un centre spécialisé, afin de perdre du poids durablement. "Il pense qu'un programme fitness et santé dans un centre peut être la meilleure solution pour lui. S'il commence à perdre plus de poids en faisant de l'exercice et en changeant son régime, il croit qu'il sera capable de s'y tenir une fois de retour à la maison", avait expliqué une source à People.

Sa perte de poids l'avait poussé à ne plus apparaître dans L'Incroyable Famille Kardashian et à léguer tous ses comptes sur les réseaux sociaux à la société de sa mère, Kris Jenner. De plus, il connaît toujours d'importants ennuis judiciaires dans l'affaire de la garde de sa fille Dream, née de son union avec la sulfureuse Blac Chyna.