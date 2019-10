Rob Lowe: Sa sextape avec une mineure ? "La meilleure chose qui me soit arrivée"

La carrière de Rob Lowe a bien failli passer à la trappe à la fin des années 1980. Alors qu'un avenir prometteur s'ouvrait à lui, le comédien s'est filmé en plein pendant ses ébats sexuels avec une jeune fille mineure. Elle avait 16 ans, lui 24. Lui qui appartenait à la bande d'acteurs appelé Brat Pack en Amérique – dont faisait entre autres partie Demi Moore – a soudainement disparu des écrans, petits comme grands. "Je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, explique-t-il pourtant dans The Jess Cagle Show. Très sincèrement. Parce que j'ai arrêté de boire. Et être sobre m'a mené au mariage. Je suis marié depuis vingt-neuf ans, j'ai eu deux fils géniaux. Je pense que rien de tout ça ne serait arrivé si je n'avais pas vécu ce scandale."

Bien qu'il soit passé à côté d'un rôle dans Titanic – celui tenu par Billy Zane dans le film –, Rob Lowe a évité de peu le naufrage. Car sa famille, c'est un pilier plus fort que n'importe quel Oscar. "Je me suis levé un jour et je me suis dit 'Mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ? C'était il y a vingt-neuf ans", poursuit-il. L'Américain de 55 ans a rencontré Sheryl Berkoff pour la première fois en 1983 lors d'un rendez-vous arrangé. Le couple s'est marié en 1991 et a eu deux enfants, Matthew (26 ans) et Johnny (24 ans). Fait amusant : avant de s'engager pour de bon, il a été en couple avec Stéphanie de Monaco, Winona Ryder et Melissa Gilbert, alias Laura Ingalls dans La Petite Maison dans la prairie.

Je ne me suis fait aucun argent

Qu'à cela ne tienne. Désormais, Rob Lowe allie à la perfection son quotidien de père à celui d'acteur. Après une courte pause, il est revenu sur le devant de la scène, inoubliable Chris Traeger de la série Parks and Recreation, aussi à l'affiche de Wayne's World, d'Austin Powers, ainsi, en 2014, que du film Sex Tape – comme quoi. En 2019, il est le héros des épisodes de Wild Bill et ravira petits et grands en période de fêtes en apparaissant dans Un safari pour Noël. Son seul regret concernant le passé ? "Je ne me suis fait aucun argent avec la vidéo, contrairement à tous ceux qui le font maintenant."