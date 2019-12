Robert De Niro : Son ex-employée dénonce un coup monté devant la justice

La bataille juridique entre Robert De Niro et son ancienne employée, Graham Chase Robinson, serait-elle sur le point de prendre fin ? C'est tout ce qu'elle espère, en partie, puisqu'elle aurait demandé à la cour fédérale de Manhattan de rejeter les accusations de l'acteur, le lundi 16 décembre 2019. Selon les propos recueillis par le DailyMail, elle soupçonnerait son patron d'avoir monté ce coup-là afin de la décrédibiliser, sachant qu'elle allait porter plainte contre lui. Pour rappel, elle lui réclame 12 millions dollars pour licenciement abusif, sexisme, "attouchements non consentis" et blagues lourdingues à propos de "sa consommation de Viagra".

"Quelques jours avant que la société Canal Productions ne dépose plainte, Mme Robinson avait informé son employeur, avec son avocat, qu'elle allait les traîner en justice, explique la défense. En réponse, Canal Productions a attaqué en premier." Ainsi, Robert De Niro aurait devancé Graham Chase Robinson de quelques heures. Il lui réclamait alors 6 millions de dollars – 3 millions pour le procès, 3 millions de dommages et intérêts – pour avoir regardé 55 épisodes de Friends en quatre jours, sur Netflix, sur ses heures de travail et pour avoir utilisé la carte de crédit de l'entreprise afin de se payer des séjours dans des hôtels luxueux, des iPhones, des arrangements floraux, un sac Louis Vuitton et des vols privés utilisés à des fins personnelles.

Ses demandes sont clairement excessives

"Ces accusations incendiaires sont scandaleuses et préjudiciables... à tel point qu'elles sont devenues virales, précise la défense de Graham Chase Robinson. L'affirmation selon laquelle elle aurait pris six mois de vacances en catimini est complètement invraisemblable. Et cette demande de 6 millions de dollars est clairement excessive et hors d'atteinte." La réponse des équipes de Robert De Niro à tout ceci ? Lors du cinquante-sixième épisode, probablement...