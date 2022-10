Robert Pirès et son mariage avec Jessica : parterre de stars à la cérémonie, Laeticia Hallyday avec ses filles

C'est l'un des footballeurs préférés des Français et en ce 29 octobre, Robert Pirès fête ses 49 ans. L'ancien sportif peut regarder sa carrière avec fierté, lui qui est champion du monde et champion d'Europe avec les Bleus. Il fait partie de la génération dorée de l'équipe de France, aux côtés de ses amis Zinedine Zidane et Didier Deschamps. Après une belle carrière qui l'a vu passer par l'Olympique de Marseille et Arsenal, le natif de Reims a parfaitement su rebondir et aujourd'hui il est un consultant très populaire à la télévision française. Côté coeur, il a longtemps été en couple avec une certaine Nathalie, mais depuis près de vingt ans maintenant, il partage la vie de la belle Jessica.

Ensemble, les amoureux ont eu trois beaux enfants, dont la jeune Naya (17 ans), qui ressemble beaucoup à son papa ! Un couple qui a choisi de se marier après la naissance de leurs enfants et plus précisément le 7 juin 2013, à la mairie du 6e arrondissement de Paris, puis en l'Église orthodoxe grecque du 16e arrondissement, en hommage à la Grèce, d'où est originaire la maman de Jessica. Une cérémonie à laquelle de nombreux convives ont été invité et parmi eux on retrouve des personnalités très célèbres, à l'image de Laeticia Hallyday, venue pour ce bel évènement avec ses deux filles, Jade et Joy, comme elle l'a montré sur une belle photo à l'époque (et qui est visible dans le diaporama).

Omar Sy et sa femme et une belle surprise pour Robert et Jessica

Que serait un mariage de footballeur professionnel sans la présence d'anciens coéquipiers ? Ces amis d'Arsenal étaient présents, à l'image de Nicolas Anelka, Sylvain Wiltord ou encore Emmanuel Petit. La prestigieuse liste d'invités comportait également les noms d'Omar Sy, venu avec sa femme Hélène, ainsi que son acolyte de toujours Fred Testot, ou encore le chanteur M. Pokora. La suite de la soirée s'est déroulée au musée des Arts forains, comme nous l'a appris Ici Paris à l'époque. Le moment d'une belle surprise pour les invités, puisque le regretté Johnny Hallyday est venu trinquer avec les jeunes mariés.

Un beau souvenir pour Robert Pirès et sa femme Jessica, entourés de leurs proches, ils ont certainement vécu l'un des plus beaux jours de leur vie !