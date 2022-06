Robert Pirès toujours aussi amoureux de Jessica : le couple fête ses 9 ans de mariage

C'est une histoire qui est faite pour durer entre le champion du monde Robert Pirès et sa femme Jessica. Considéré comme un des plus grands joueurs français du 21e siècle, le footballeur à la retraite a eu une carrière sportive incroyable. Après un passage réussi à Marseille, il s'envole pour l'Angleterre où il fera le bonheur d'Arsenal pendant plusieurs saisons. Si tout se passe bien pour lui au début des années 2000, sur le plan personnel sa vie connaît un vrai bouleversement. Il divorce en 2003 avec Nathalie, sa première femme rencontrée au milieu des années 90.

Un coup dur que va très vite surmonter l'ancien coéquipier d'Emmanuel Petit et Zinedine Zidane en équipe de France. Quelque temps après, il rencontre celle qui va partager sa vie jusqu'à aujourd'hui, la belle Jessica. Un véritable coup de foudre et en octobre 2005 le couple a son premier enfant, la petite Naïa, qui sera suivie par ses frères Théo (né en novembre 2008) et Alessio (né en juillet 2011). Deux ans après avoir eu leur dernier enfant, les amoureux décident de se marier, le 7 juin 2013 et cela fait donc 9 ans maintenant qu'ils se sont dits "oui". Un bel évènement qu'ils ont décidé de célébrer sur leurs réseaux sociaux.

Selfie pour Robert, nostalgie pour Jessica

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 580 000 abonnés, Robert Pirès a publié un joli selfie de Jessica et lui, probablement à Ibiza où la famille habite désormais. "Happy Anniversary Amor. 9 Years", écrit l'ancien footballeur dans un mélange d'anglais et d'espagnol. Son grand copain Christian Karembeu n'a pas hésité à le féliciter en commentaire pour cette date symbolique.

De son côté, Jessica a elle décidé de jouer la carte de la nostalgie, en publiant une photo prise au moment du mariage. Un joli cliché où on voit le couple à la mairie, tout sourire tandis que Robert Pirès tient son petit Alessio dans les bras. "Neuf ans déjà...", ajoute-t-elle en commentaire. La présentatrice télé Alessandra Sublet et le rappeur Sneazzy ont tous les deux laissé un joli commentaire sur la publication.