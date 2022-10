Robert Pirès : Sa fille Naya fête ses 17 ans, c'est le portrait craché de son père !

Robert Pirès est ce qu'on peut appeler une légende de l'équipe de France et même du football en général. En plus de 25 ans de carrière, il a pratiquement tout gagné, que ce soit en club ou avec les Bleus. Vainqueur de la Coupe du monde et de l'Euro, il a mis fin à sa carrière sportive en 2015 et depuis, il en a démarré une autre de consultant et commentateur pour la télévision. Passé successivement par Canal+ et M6, il partage sa vie entre la France et l'Espagne, où il est installé dans les îles Baléares avec sa femme Jessica, qu'il a rencontrée au début des années 2000 avant de l'épouser lors d'une belle cérémonie en juin 2013.

Ensemble, les amoureux ont eu trois beaux et grands enfants. Deux garçons, Théo (13 ans) et Alessio (11 ans), ainsi que Naya, son aînée qui vient tout juste de fêter ses 17 ans. Née le 8 octobre, la jeune fille a eu le plaisir de voir sa mère lui adresser une belle preuve d'amour sur son compte Instagram. Très active sur la plateforme où elle compte plus de 25 000 abonnés, Jessica Lemarié Pirès aime beaucoup partager des moments de vie et elle l'a fait pour cette journée si spéciale afin de célébrer l'anniversaire de Naya. Sur la première photo, on peut voir Naya tout sourire, assise sur un canapé et on peut se rendre compte qu'elle est devenue une jolie jeune fille, sans grande surprise avec les parents qu'elle a.

Les stars à l'unisson pour souhaiter un bon anniversaire à Naya

"Joyeux anniversaire mon amour", écrit la femme de Robert Pirès en légende de sa photo. Elle ajoute également deux selfies d'elle et sa fille et on peut se rendre compte que Naya est le portrait craché de son père ! Une publication qui a beaucoup plu aux abonnés de Jessica Pirès et notamment à ses amis stars. Marine Lloris, la femme du gardien de but de l'équipe de France, l'acteur et humoriste Malik Bentalha ou encore l'influenceuse Caroline Receveur ont tous laissé de jolis messages pour la fille du champion du monde. De quoi réjouir le clan Pirès qui va pouvoir fêter ça dans la joie et la bonne humeur.