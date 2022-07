'Sorry les jeunes !' : Zinedine Zidane retrouve un champion du monde 98 et met la raclée à ses fils !

Les vacances se poursuivent pour Zinedine Zidane et sa petite famille ! Le légende du football a pris pour habitude de se rendre dans les îles Baléares en fin de saison pour décompresser et cette année ne déroge pas à la règle. Après une année sabbatique, l'ancien meneur de jeu des Bleus a connu des derniers mois assez chargés. Présent dans plusieurs évènements très médiatisés, il a surtout vu son nom être associé au Paris Saint-Germain pendant de longues semaines à tel point que certains médias donnaient l'affaire conclue. Finalement, l'entraîneur de 50 ans n'ira pas au PSG et il semble se concentrer sur le poste occupé actuellement par Didier Deschamps.

En attendant, il profite donc de son temps libre pour se la couler douce du côté des Baléares. Accompagné de sa femme Véronique et de ses garçons, Zinedine Zidane passe du bon temps, mais il n'oublie pas de se tenir en forme physiquement. Toujours aussi affûté, il est devenu un véritable aficionado du padel, ce sport qui est une sorte de mélange entre du tennis et du squash. Et pour s'entraîner, il a fait appel à un partenaire de prestige puisqu'un ancien champion du monde 98 s'est invité pour une petite partie endiablée face aux fils de Zizou.

Pirès et Zidane : duo de choc au padel !

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 33 millions d'abonnés, il a partagé une jolie photo hier soir sur laquelle on peut le voir au côté de Robert Pirès à la fin du match. Bras dessus, bras dessous, les deux anciens coéquipiers chez les Bleus semblent particulièrement satisfaits à la fin du match. "Sorry les jeunes !", s'exclame Zinedine Zidane en commentaire pour faire comprendre que les deux anciens footballeurs viennent de terrasser Luca et Théo Zidane, pourtant tous les deux sportifs professionnels.