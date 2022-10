Diaporama : Robert Pirès : Sa fille Naya fête ses 17 ans, c'est le portrait craché de son père !

7 / 15

Exclusif - Robert Pires et sa femme Jessica - Arrivées lors de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2021" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris le 30 octobre 2021. La fondatrice espagnole Maria Bravo réunit à Paris pour célébrer la 10ème édition anniversaire du Global Gift Gala : Eva Longoria, Gims, Amaury Nolasco et le philantropreneur Tural Mammadov La soirée de Gala se tient au légendaire Four Seasons Hotel George V le 30 octobre 2021 María Bravo, fondatrice et présidente du Global Gift Gala, continue sa quête de records à la recherche d'un monde plus juste, plus équitable, plus solidaire et dans lequel, les hauts profils de la société aident inconditionnellement les plus vulnérables. Pour cette dixième édition du Global Gift Gala, une marraine d'exception, l'actrice, réalisatrice et activiste nord-américaine internationalement reconnue, Eva Longoria. Un parrain engagé, Gims, ambassadeur de la nouvelle marque de café haut de gamme Lingui Yo, associée au Gala pour cet anniversaire, valorisant les valeurs communes entre la marque et le Global Gift Gala : respect de l'environnement et engagement fort sur le plan humanitaire en Afrique notamment. C'est comme ambassadeur de Lingui Yo et parrain de Global Gift Gala que Gims souhaite entre autres " financer l'éducation des jeunes en Afrique et l'accès à l'eau potable. Valoriser la production et le savoir-faire local ainsi que toutes les filières d'excellences africaines " dixit Gims. D'autres visages les plus connus de la scène internationale de la solidarité sont également présents : Chenoa, Amy Jackson, Amaury Nolasco, Gary Dourdan et le philantropreneur Tural Mammadov. La chanteuse Chenoa se verra également remettre l'Award du Global Gift Women Empowerment. À propos du Global Gift Gala : C'est l'événement philanthropique international et annuel qui propose une vente aux enchères en direct avec des expériences uniques que " l'argent ne peut pas acheter " ainsi que la présence de personnalités nationales et internationales, avec des performances en direct des artistes les plus admirés. © Tiziano da Silva/Bestimage © Purepeople BestImage, Tiziano da Silva