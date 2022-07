Robert Pirès : Rares photos de son fils Alessio qui fête ses 11 ans et ressemble énormément à son père !

On dit souvent que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre et dans le cas de Robert Pirès et son fils Alessio, l'adage est parfaitement respecté ! Champion du monde et champion d'Europe avec l'équipe de France, l'ancien footballeur de 48 ans possède l'un des plus beaux palmarès du football français. Désormais à la retraite, le natif de Reims est devenu commentateur et consultant des matchs des Bleus pour M6 et quand il n'est pas à Paris, il vit avec sa femme Jessica en Espagne et plus précisément dans les îles Baléares.

Avec Jessica, l'histoire commence au début des années 2000. Parents de trois enfants, ils se sont mariés à Paris en juin 2013. Installés en Espagne, ils profitent de la douceur de vivre d'Ibiza et Robert Pirès en profite même pour aller taper la balle avec son ancien coéquipier Zinedine Zidane. Ce 18 juillet est un jour particulier pour l'ancien footballeur et sa famille puisque son petit dernier, Alessio, fête son anniversaire. Le jeune garçon âgé de 11 ans a eu le droit à une très belle attention de la part de sa mère et son père sur les réseaux sociaux.

Alessio ressemble comme deux gouttes d'eau à son père !

C'est sa maman qui a partagé le plus de photos du jeune garçon et on peut facilement noter la grande ressemblance entre Alessio et son père. Même cheveux bruns mi-longs que son père portait à sa grande époque, même visage et même physique élancé, tout y est ! Jessica partage de nombreuses photos de son fils aujourd'hui, mais également de l'accouchement et des premières années de vie de son enfant. "Happy birthday mon Bebe, déjà 11 ans !!!! Love you to the moon and back and back and back...", écrit-elle. Le sportif a lui aussi fait un avant-après très mignon et on voit qu'Alessio a bien grandi : "Bon anniversaire mon fils. Alessio 11 ans !!", s'exclame-t-il.