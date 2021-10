Roger Waters (Pink Floyd) s'est marié pour la 5e fois : photos de la cérémonie rock'n'roll

A 78 ans, Roger Waters, le rockeur et membre des Pink Floyd a épousé Kamilah Chavis, avec qui il était en couple depuis des années. La cérémonie s'est déroulée dans les Hamptons, dans l'état de New York et était très rock et épurée. Si la mariée était vêtue d'une robe en dentelle blanche, elle portait aussi une paire de bottes noires aux pieds, une ceinture à la taille, une rivière de colliers autour du cou et un bouquet de fleurs coloré. Les clichés très poétiques ont ravi les fans du musicien. "Félicitations", "On a raté quelques épisodes", "Bravo", "Même si tu lui montres ton côté obscur, elle restera à tes côtés", "Roger je crie ! Oh mon dieu", "Ca aurait pu être moi", peut-on lire dans l'espace commentaires.

Interviewé par le site argentin Infobae en 2018, Roger Waters expliquait qu'il était en couple avec Kamilah depuis "plusieurs années" et a raconté comment ils se sont rencontrés. "Je l'ai rencontrée à l'un de mes concerts il y a quelques années. Elle travaillait dans les transports. Elle conduisait la voiture qui m'emmenait. J'étais au même endroit pendant deux semaines et il y avait de nombreux transferts entre l'hôtel et le stade. Ma gardienne s'est assise à l'avant avec elle et ils ont parlé, tandis que je suis resté à l'arrière. Quelque chose en elle m'a attiré", confiait-il à l'époque.