Roi Charles III papy gateau : son adorable souhait pour la "magnifique" princesse Charlotte

Papy gâteau, le roi Charles III a la chance d'avoir de nombreux petits-enfants. Son fils cadet le prince Harry a eu Archie né le 6 mai 2019 et Lilibet née le 4 juin 2021 tandis que le prince William a eu trois enfants avec son épouse Kate Middleton : le prince George né le 22 juillet 2013, la princesse Charlotte née le 2 mai 2015 et le prince Louis né le 23 avril 2018. Lors d'une visite à Poundbury dans le Dorset, le mari de Camilla Parker Bowles a décrit sa petite fille Charlotte comme "magnifique" et a indiqué avec beaucoup d'amour qu'il la considérait comme la fille qu'il n'avait jamais eue. "Je suis ravi. J'espérais avoir une petite fille, quelqu'un qui veillera sur moi quand je serai très vieux", a-t-il expliqué avec émotion.

Princesse choyée par ses parents et ses grands-parents, la fillette est troisième dans l'ordre de succession au trône britannique. Selon les médias britanniques, la petite Charlotte devrait hériter d'un trésor à sa majorité : une sublime tiare portée par Lady Di à son mariage avec le roi Charles III. Une couronne inestimable incrustée de diamants qu'elle décidera peut-être de porter au moment de son futur mariage.

Pour rappel, le roi Charles III sera couronné le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster. Une cérémonie inoubliable pour le fils d'Elizabeth II au cours de laquelle le prince William aura une place majeure. Futur roi au moment de la succession de son père, le mari de Kate Middleton compte bien assouplir les règles de la monarchie en Grande-Bretagne.

"Ils veulent essayer d'éviter les saluts et les révérences en public, être plus accessibles, moins formels, moins étouffants, rompre avec une grande partie de la tradition et se concentrer sur une monarchie moderne. Il ne s'exprimera certainement pas régulièrement, mais pense que si la monarchie a quelque chose à dire, elle devrait le dire", affirmait une source proche de la famille royale au Mirror en mai dernier.

Qui sait, la craquante Charlotte aura peut-être également une place de choix lors du couronnement de son grand-père ?