Charlotte de Galles : Ce magnifique trésor dont va hériter la fille de Kate Middleton après la mort d'Elizabeth II

A 7 ans, peu de fillettes sont aussi matures... Mais Charlotte de Cambridge, désormais princesse de Galles, n'est pas une enfant comme les autres ! Seule fille du prince William et de sa femme Kate Middleton, elle a en effet grandi sous l'oeil des médias et apprend peu à peu l'étiquette propre à la famille royale, dont elle sera un jour l'un des membres les plus importants.

Soeur cadette de George, 9 ans, le futur roi du pays, celle-ci ne montera normalement pas sur le trône. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle est oubliée de la famille, bien au contraire : selon les médias britanniques, elle devrait en effet hériter d'un trésor incroyable... tout droit tiré du tiroir à bijoux de sa défunte grand-mère, la princesse Diana.

En effet, c'est elle, devenue adulte, qui récupérera la sublime tiare portée par Lady Di à son mariage avec le prince Charles. Incrustée de diamants, celle-ci est en effet une propriété de la famille Spencer et la petite fille en sera très sûrement coiffée lorsqu'elle décidera de se marier, dans une vingtaine d'années.

Et tout cela, malgré le nouveau titre de Kate Middleton ! En effet, depuis la mort de la reine Elizabeth II, la quadragénaire est devenue princesse de Galles, un titre que personne n'avait utilisé depuis la mort de Diana il y a 25 ans. Pourtant, ce n'est pas elle qui héritera de ce magnifique bijou : sûrement parfaitement d'accord avec la famille Spencer et son mari, la jeune femme, qui montre depuis quelques jours toute sa peine et sa tristesse, a décidé de le laisser à sa seule fille.

Très proche de la petite fille, Kate Middleton avait semblé heureuse de passer un temps seule avec elle l'été dernier, en l'emmenant assister aux Jeux du Commonwealth. Un juste retour des choses après avoir emmené son frère aîné, George, à Wimbledon, mais qui avait semblé ravir la fillette, toujours très expressive.

Pendant le Jubilé, notamment, elle avait semblé particulièrement agacée par son petit frère, le turbulent prince Louis, et l'avait plusieurs fois remis à sa place comme seule une véritable aînée aurait pu le faire. Sérieuse et concentrée, elle avait plusieurs fois rappelé sa maman, toujours parfaite dans son rôle. De plus en plus habituée aux grandes cérémonies, elle pourrait apparaître lors des obsèques de son arrière-grand-mère, mais rien n'a été confirmé pour le moment.