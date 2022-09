Diaporama : Charlotte de Galles : Ce magnifique trésor dont va hériter la fille de Kate Middleton après la mort d'Elizabeth II

20 / 28

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et sa fille la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022

2 June 2022. Members of the Royal Family viewing Trooping The Colour on Horse Guards Parade from the Major General's office. Here, Catherine, Duchess of Cambridge, Princess Charlotte