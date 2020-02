Romain (Les 12 Coups de midi) en couple : détails sur sa rencontre avec Marine

Le 30 août 2019, Romain était de retour dans Les 12 Coups de midi, sur TF1, afin de se qualifier pour le prime du Match de l'été. Et ce jour-là, le pompier avait annoncé une grande nouvelle : il était en couple avec une certaine Marine. Il l'avait d'ailleurs présentée.

A l'occasion de la diffusion du prime spécial Saint-Valentin le 14 février 2020, Romain, qui participe à l'émission avec sa belle, a accordé une interview à Télé Star . Et il en a dit plus sur les circonstances de leur rencontre : "J'ai fait sa connaissance sur un site de rencontre. Elle m'a envoyé des images de pompiers. Ça m'a fait rire. On a discuté, on s'est vus... et cela fait un an et demi que ça dure. J'ai envie d'aller plus loin avec elle. On prévoit de s'installer ensemble."

Romain l'assure, Marine n'était pas attirée par la notoriété qu'il avait acquise grâce aux 12 Coups de midi en 2017 ou ses 324 468 euros. La jeune femme n'est en aucun cas intéressée par la célébrité ou l'argent. Elle a d'ailleurs hésité à participer à l'émission diffusée le jour de la Saint-Valentin : "Je lui en ai d'abord parlé car ce n'est pas facile pour une compagne de concurrent de venir jouer. (...) Elle a hésité. Elle est en école d'infirmière et avait des examens à passer au moment du tournage. Nous avons pu nous arranger et elle a fini par accepter." Reste à savoir jusqu'où ils sont allés. Les tourtereaux ont affronté Xavier, Julien, Vincent et leurs compagnes. Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut, Nana et Patrick Sébastien et Jazz et Laurent étaient aussi de la partie.