Romain (Les 12 Coups) en couple : il présente sa compagne Marine

Dernier jour de compétition pour les Maîtres de midi qui participaient au Match de l'été des 12 Coups de midi. Timothée, Lucia, Xavier, Cyrille avaient d'ores et déjà leur place pour le prime qui sera diffusé samedi 31 août 2019. Mais il manquait encore un concurrent pour compléter les équipes ce vendredi 30 août, de nouveaux participants se sont donc affrontés. Parmi eux se trouvait Romain, le pompier de l'Essonne qui avait participé au programme en 2017. Et ce dernier a annoncé une très bonne nouvelle au public.

Comme chaque début d'émission, la voix Zette a présenté tous les candidats. Et quand est arrivé le tour de Romain, elle a révélé qu'il n'était plus célibataire. Une nouvelle bien vite confirmée par le principal intéressé. Un peu plus tard dans l'émission, l'animateur Jean-Luc Reichmann a demandé à l'homme du feu s'il était venu accompagné de sa chère et tendre, prénommée Marine. C'était bel et bien le cas, les caméras ont donc dévoilé le visage de l'heureuse élue.

Timothée avait quant à lui annoncé une nouvelle plus triste. Interviewé par Télé Loisirs le 23 août dernier, il avait confié ne plus être en couple avec Floriane : "Eh non... Je suis de nouveau célibataire ! Nous nous étions mis en couple à la fin de mon passage, donc tout le temps de notre histoire, elle avait fait avec ma petite notoriété... Ce n'est pas ça qui nous a séparés."

À noter que c'est Benoît qui s'est qualifié en fin d'émission pour participer au prime de samedi prochain.