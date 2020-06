Romain (Mariés au premier regard) a-t-il confirmé sa rupture avec Delphine ?

Depuis plusieurs semaines, la relation amoureuse de Delphine et Romain, couple star de l'émission Mariés au premier regard 2020, est floue. Des messages intrigants du type "On avait besoin de prendre du recul", ou "Il y a des hauts, il y a des bas", ont été postés sur Instagram ces derniers jours. Des photos des comptes Instagram ont été supprimées. Et jeudi 25 juin 2020, un nouveau post laisse à penser que le couple est, soit toujours en crise, soit séparé.

Le jeune homme vient de poster une photo datant du 25 juin 2019, il y a un an donc, soit la veille du mariage de son mariage avec Delphine. Sur le cliché, on le devine allongé dans sa chambre d'hôtel, il rêvait à sa future épouse qu'il ne connaissait pas. Un bien doux souvenir s'il n'était pas accompagné d'un message assez sombre. Le voici tel quel : "Il sera beaucoup plus facile de l'écrire aujourd'hui que demain... Il y a un an jour pour jour, j'étais là ; dans la chambre d'hôtel, soleil tapant et jambes croisées ; c'était la veille... veille d'un jour si important dans la vie d'un homme ; celui de son mariage... Très spécial quand même, car je ne connaissais ni la mariée ni sa famille... mais au fond j'étais zen, détendu, comme si en réalité je savais que tu allais me plaire comme si c'était une évidence, comme si je t'avais déjà imaginée ; déjà embrassée... L'évidence ; la chose à laquelle nous nous sommes raccrochés durant nos moments de doutes et d'interrogations ; la chose à laquelle tout le monde a cru dès le départ et surtout la chose à laquelle j'ai pensé au premier regard quand je t'ai vue arriver le lendemain ; dans ta robe à paillettes ; longue traîne et diadème... Ton sourire, à la fois timide et très charmeur qui m'a, pour la première fois durant cette expérience, plongé dans le doute et la déstabilisation... Alors qu'importe les circonstances actuelles ; qu'importe la finalité de cette belle histoire ; aujourd'hui je classe ce moment parmi les plus beaux de ma vie ; je l'introduis dans mon schéma de vie où l'inattendu et le destin en sont des piliers... Alors en cette veille d'anniversaire je te remercie d'avoir été là ; de m'avoir supporté et surtout de m'avoir ouvert ton coeur au fur et à mesure de nos regards..."

Si le message est beau et bienveillant envers Delphine, il est tout de même assez éloigné de la déclaration d'amour à laquelle on pourrait s'attendre. Alors, Delphine et Romain sont-ils séparés ? Impossible de l'affirmer à 100% pour le moment, même si Romain la remercie "d'avoir été là". Ce qui est clair en revanche, c'est qu'ils n'ont pas l'air de passer beaucoup de temps ensemble. Si grâce aux stories du jour de Romain on découvre qu'il est en train de se faire tatouer (un coeur brisé peut-être ?), une autre information a été dévoilée, il cherche un endroit où se reposer quelques jours et a demandé conseil à ses abonnés. Il précise même : "Je suis indécis.. Un "je", mais pas de "nous", une fois encore.