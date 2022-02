Ronaldinho célèbre l'anniversaire de son fils Joao, 17 ans, qui lui ressemble beaucoup !

Ronaldinho fait partie de ces joueurs qui ont marqué l'histoire du football. Avec sa technique hors-pair et son sens du spectacle, il a régalé les amateurs de sport dans le monde entier. Arrivé très jeune en Europe du côté du Paris Saint-Germain, qui n'était pas encore le club que l'on connaît aujourd'hui, le Brésilien de 41 ans s'est surtout révélé lors de son passage à Barcelone. Après une carrière longue de 18 ans, il a pris sa retraite en 2016 et a pu s'adonner à l'un de ses plaisirs, faire la fête !

À côté de sa carrière de footballeur, Ronaldinho est devenu père assez jeune lorsque son fils Joao est né, en février 2005. Un garçon qu'il a eu avec la danseuse brésilienne Janaina Mendes et qui a bien grandi depuis. Suivant les traces de son père, le jeune Joao souhaite devenir footballeur professionnel, mais il est encore trop tôt pour savoir s'il a hérité du talent de l'ancien coéquipier de Lionel Messi. En tout cas, les deux semblent très bien s'entendre et pour l'anniversaire de son fils, l'ancien Ballon d'or a publié une belle photo en sa compagnie sur son compte Instagram.

Suivi par plus de 63 millions d'abonnés, Ronaldinho a partagé un beau moment avec ses fans. Sur la photo, on le voit au côté de Joao pendant sa fête d'anniversaire. Ils avaient choisi pour l'occasion une thématique bleu et blanc, les couleurs du club de Cruzeiro dans lequel le jeune homme évolue actuellement. Le père et le fils posent, tout sourire, devant deux énormes gâteaux particulièrement appétissants et on peut voir que les deux se ressemblent beaucoup ! Les anciennes gloires du football et partenaires de Ronaldinho à Barcelone, Patrick Kluivert et Deco, ont souhaité un bon anniversaire à son fils dans les commentaires.