Ronan Keating papa pour la 5e fois : il révèle le prénom de sa fille

Une nouvelle qui fait du bien en cette période difficile. Storm Keating et son mari, le chanteur Ronan Keating, ont accueilli leur deuxième enfant, une petite fille appelée Coco Knox.

Le 29 mars 2020, l'artiste irlandais de 43 ans a publié la toute première photographie de son bébé sur Instagram. Prise peu de temps après la naissance de sa fille, le leader du groupe Boyzone apparaît à côté de sa femme, souriante et sereine. "Bonjour le monde ! Répandons un peu de bonne humeur en ce moment avec l'annonce de la naissance de notre petite fille Coco Knox Keating. Elle est née le 27 mars 2020", a-t-il écrit en légende.

De son côté, la maman a publié le même cliché et a donné un peu plus de détails concernant son accouchement. "Une belle et calme naissance grâce à Claire Mellon et à toute la merveilleuse équipe de l'hôpital de Portland. Merci beaucoup d'avoir pris autant soin de nous" a-t-elle écrit.

Déjà parents d'un petit garçon prénommé Cooper (3 ans), Storm et Ronan Keating avaient annoncé attendre un second enfant en novembre dernier. Le chanteur de 43 ans est également papa de trois enfants nés de sa précédente union avec le mannequin Yvonne Connolly : Jack (21 ans), Marie (19 ans) et Ali (14 ans).