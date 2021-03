Roschdy Zem papa : le rôle délirant qui a "surpris" ses enfants, Chad et Nina

Alors qu'il tourne actuellement son sixième film en tant que réalisateur, Sans filtres, Roschdy Zem a accordé un long entretien aux Inrocks. Le président de la prochaine cérémonie des César fait la couverture de ce numéro du mercredi 10 mars 2021, où il se livre sur sa famille, notamment sur ses enfants Nina (24 ans cette année) et Chad (21 ans cette année).

Pour son nouveau film, le cinéaste a choisi de se baser sur un "évènement personnel et familial", l'accident vasculaire cérébral de son frère qui a "complètement modifié sa personnalité". "J'en parlais beaucoup à mon entourage, qui m'encourageait à écrire là-dessus. J'ai fait appel à Maïwenn pour m'aider. J'ai redécouvert le plaisir de se raconter, de raconter sa famille", a-t-il confié à nos confrères.

Bien souvent, les blessures de Roschdy Zem se traduisent dans son travail. "Quand j'ai tourné Bodybuilder (2014), j'ai réalisé pendant le film que j'avais aussi un rapport très spécial à mon corps, la volonté de le martyriser. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu une période à l'adolescence où je m'automutilais", révèle l'acteur de 55 ans.

"J'ai vécu des formes de violence que je n'ai pas envie que mes enfants vivent"

Comment ne pas évoquer sa participation aux César sans revenir sur le sexisme et la banalisation d'une forme de domination dans le milieu du cinéma. Roschdy Zem a la chance de pouvoir compter sur le regard de ses enfants, Nina et Chad, âgés d'une vingtaine d'années.

"Je vois que je suis un gros ringard. J'ai des discussions avec eux où je vois que j'ai une tolérance sur des formes de domination qu'eux n'ont plus du tout. Et c'est eux qui ont raison. En les écoutant, je comprends qu'on entre avec eux dans des changements qui sont bénéfiques pour tout le monde. Mais à charge pour nous de prendre le train qui est déjà en marche, estime-t-il. On a un héritage à laisser. Il faut laisser l'endroit encore plus propre qu'on ne l'a trouvé. Car il ne l'était pas tellement. J'ai vécu des formes de violence que je n'ai pas envie que mes enfants vivent."

Un rôle qui a "surpris" ses enfants

Avec Nina et Chad, Roschdy Zem partage plusieurs passions, notamment le cinéma. Si pendant le confinement, ils ont pu visionner une partie de la filmographie de Gaspard Noé, dont l'acteur ne connaissait "pas très bien le travail", les deux jeunes ont découvert leur père dans un tout autre registre. Ils semblent avoir succombé à son talent comique dans Coco (2009) deGad Elmaleh.

"Mes enfants ont découvert le film récemment et ont été surpris de me voir dans ce rôle délirant de jeune prêtre qui a des visions. Avec Gad, on était en roue libre. Mais ensuite, la comédie populaire n'a pas tellement fait appel à moi. Je crois que l'âge venant, je suis davantage capable de montrer ma vulnérabilité. Ça prend quelques années pour un petit con comme moi de ne pas vouloir incarner le mâle dans toute sa splendeur et de travailler sur la virilité en montrant ses failles", a reconnu l'acteur, qui s'est tourné vers un cinéma un peu plus sérieux.

Retrouvez l'interview de Roschdy Zem en intégralité dans le dernier numéro des Inrocks.