Roschdy Zem, père de deux enfants : "Ils ne me font pas de cadeaux", il se confie comme rarement

Auréolé d'un César pour Roubaix, une lumière puis président de l'académie et dernièrement à l'affiche des Enfants des autres de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy Zem s'est imposé comme l'un des acteurs incontournables du cinéma français. Il est retourné derrière la caméra pour Les Miens, un long métrage qu'il a coscénarisé avec Maïwenn. Les deux artistes se sont confiés en duo pour le magazine Elle, et le comédien-cinéaste aborde ses liens avec sa famille, et notamment ses enfants.

Dans Les Miens, le pudique Roschdy Zem expose sa famille pour raconter son histoire et la leur. Il n'est pas question d'un règlement de comptes mais d'une déclaration d'amour. Son film revient sur l'accident de son frère aîné qui, après une chute, a perdu la mémoire et a changé de caractère, devenant complètement sans filtre. De quoi bouleverser totalement les liens et les rapports entre chaque membre. Lorsqu'il a assisté à la projection, son aîné a été très ému, pleurant dès les premières minutes : "Avec cet accident, il a beaucoup perdu : son travail, sa femme, le lien avec ses enfants. Il s'est retrouvé totalement isolé. (...) Il a retrouvé un travail, une fiancée, il a même écrit un beau livre, Les Pas perdus [éditions JC Lattès]."

Ses deux enfants, Nina, 24 ans, et Chad, 19 ans, dont la mère se prénomme Nicole et avec qui il est resté marié pendant plus de quinze ans, ont également vu le travail de leur papa. Dans Elle, l'artiste révèle une information particulière à propos de Nina : "Ils ont été très émus, d'autant que ma fille a un petit rôle, elle joue ma nièce." De quoi lui donner envie de devenir comédienne ? Manifestement, elle a choisi une autre voie : "Comme sa mère, elle a fait des études de psycho."

Ils ne me font pas de cadeaux

Papa aimant mais honnête, il admet qu'il n'a pas toujours un rôle facile : "Ma fille et mon fils ne sont pas si indulgents que ça envers moi. Parfois, j'ai la sensation d'être un vieux ringard à leurs yeux et ils ne me font pas de cadeaux. Un jour, mon fils m'a sorti : Ecoute, les rôles de flics, là, arrête. Bon, je ne l'ai pas tout à fait écouté car j'ai tourné dans Roubaix, une lumière, mais avec Desplechin, c'était différent." Fier de sa progéniture, il ne tarit pas d'éloges sur ce qu'ils lui apportent : "Je trouve mes enfants audacieux, intelligents, j'aime ce qu'ils sont donc leur avis m'intéresse. Je vais vers des personnages plus vulnérables, plus sensibles en pensant à eux."

