Rose : Alcool et cocaïne, la chanteuse raconte l'enfer qui l'a détruite

En un titre, sa vie a basculé. En 2006, la chanteuse Rose dévoile La Liste de ses envies après une rupture, récupère l'ex à qui elle adressait ses mots et devient une superstar de la chanson française. Mais après avoir enchaîné les premières parties (Alain Souchon, Axelle Red, entre autres), malgré quatre albums studio égrainés au fil des ans et un Globe de Cristal de la meilleure interprète féminine, l'artiste se fait plus rare. Une expérience douloureuse qu'elle dévoile dans un livre (Kerosene, sortie le 3 octobre 2019 aux Éditions Ipanema) et de nouveaux titres. "J'ai eu besoin d'écrire pour me souvenir de l'enfer dans lequel j'étais", raconte-t-elle dans les colonnes du magazine Gala.

"Quand on va mieux, on a tendance à oublier le dégoût (de soi) que l'on ressent quand on consomme de l'alcool et des stupéfiants des nuits entières [Gala évoque notamment la prise de cocaïne, NDLR] et que l'on se réveille au côté d'inconnus, détaille Keren Meloul, de son vrai nom. Ne restent que les bons moments, les fêtes et les bonnes chansons que l'on a écrites. Il fallait que ça me marque... au fer rouge. Tout a donc (re)commencé le 11 octobre 2017, lorsque tout s'est mis en place dans ma tête. J'ai arrêté de boire. Au début, je voulais tenir un journal afin de m'aider à mettre derrière moi ces années toxiques."