Rose victime d'une ménopause artificielle subite : "Pourquoi on ne m'a pas dit ?" (EXCLU)

La chanteuse Rose est une magicienne des mots. C'est avec sa plume qu'elle écrit, compose... et qu'elle a rédigé les pages de son nouveau livre, intitulé Les Montagnes roses, paru le 25 août 2022 aux éditions Eyrolles. Dans cet ouvrage, elle revient sur son combat contre le cancer du sein, sans tabou, avec tant de franchise, en mentionnant les hauts comme les nombreux bas. C'est notamment l'hormonothérapie, prévue pour améliorer son état, qui a plongé l'artiste dans un très long tunnel noir.

Vous l'ignoriez peut-être mais l'hormonothérapie prescrite aux femmes atteintes d'un cancer du sein provoquent, entre autres, une ménopause artificielle subite. "J'avais 44 ans, j'étais déjà bien partie pour aller vers la ménopause, explique-t-elle à Purepeople. Je me suis dit que c'était quelques années avant, que ce n'était pas bien grave. Je n'allais plus avoir mes cycles, c'était plutôt cool même. Mais en fait c'est au-delà de ça. Soudainement, on arrête totalement la production d'hormones dans votre corps. Il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus d'exaltation. Je ne m'enflammais plus pour rien. C'est ça le plus dur. Quand j'ai compris ça, je me suis dit je ne pourrais pas vire 5 ans comme ça. C'est pas possible. Pourquoi on ne m'a pas dit ? Pourquoi il n'y a pas des femmes qui se suicident tous les jours, qui se jettent du balcon sous hormonothérapie ?"