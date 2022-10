Rose : Pourquoi a-t-elle changé "très très vite" de nom ? (EXCLU)

On l'a connue pour ses chansons. On l'a connue pour ses écrits. Rose revient justement sur le devant de la scène avec un livre autobiographique... qui évoque une partie très difficile de son existence. Le 25 août 2022, l'artiste de 44 ans, originaire de Nice, publie un journal qui raconte en détail son combat contre le cancer du sein, publié aux éditions Eyrolles. Si l'ouvrage est un puit de vérité, sa couverture, aux couleurs pastels, ne porte toujours pas le nom de Keren Meloul, qu'elle a abandonné depuis longtemps pour se nommer Keren Rose.

Je n'ai pas d'affection pour ce nom

"Je ne signe jamais comme ça, explique-t-elle à Purepeople. Mon nom de famille, c'est bizarre, et je ne pense pas que ça fasse forcément plaisir à mes parents, mais je ne l'ai pas intégré tel quel, en fait. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'affection pour ce nom. C'est comme un prénom que tu n'aimes pas et que tu portes toute ta vie. On ne change pas de nom comme ça. Je m'étais mariée très très vite pour en changer. Mais finalement j'ai dû le récupérer. Il est revenu comme un boomerang !" Keren Meloul à la vie, Keren Rose à la scène, la chanteuse signe - qu'importe le nom - un retour brillant avec son livre, mais aussi avec un titre inédit et un podcast.