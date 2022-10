Rose victime d'un cancer, sa conversation périlleuse avec son fils : "Je ne l'ai pas épargné..." (EXCLU)

C'est avec beaucoup de justesse et d'honnêteté qu'elle se raconte dans son nouvel ouvrage, Les Montagnes roses, paru aux éditions Eyrolles le 25 août 2022. Ces derniers mois, Rose s'est battue contre un cancer du sein et a tenu un journal pour y raconter son aventure, jour après jour. Poignant, son récit revient notamment sur la manière dont elle a vécu chaque étape de cette guerre, du diagnostic jusqu'aux meilleures nouvelles, en passant par la conversation qu'elle a eu avec son enfant, un garçon de 11 ans, pour lui expliquer la suite.

"Je suis très réaliste, je lui ai dit que j'avais une maladie, le cancer, se souvient-elle en interview auprès de Purepeople. 'Maman ne va pas mourir, maman va être fatiguée et va peut-être être déprimée parce qu'elle va peut-être être chauve'. Un mois et demi plus tard, j'apprends que je ne vais pas faire de chimiothérapie, ce qui est mon choix avec mon oncologue. 'Bon, maman ne va pas mourir et ne va pas être chauve'. Après coup, il y a eu une énorme dépression qui a été extrêmement violente, qui m'a amenée au plus bas que j'ai jamais été de ma vie. Et là, je n'ai même pas pu vraiment lui parler. Le fait qu'il était un peu plus chez son papa... il comprenait. Et il sait comment je suis."