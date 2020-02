Rose McGowan en couple : elle a rencontré "une jeune femme géniale"

Qu'on se le dise, Rose McGowan est amoureuse. Mais ce qu'elle voudrait qu'on retienne, c'est qu'elle n'est pas fan des étiquettes. Après avoir été en couple avec l'activiste Rain Dove, de février 2018 à l'été 2019, la comédienne a flanché pour les beaux yeux d'une jolie inconnue. "Je ne sais pas. On dirait que les gens se sentent plus à l'aise quand on les met dans des cases, explique la comédienne de 46 ans dans le podcast Shut Up Evan. En ce moment, je suis avec cette personne géniale qui s'appelle Sienna. Elle s'identifie en tant que lesbienne, mais moi... je ne me catégorise pas vraiment."

L'ancienne soeur Halliwell avait déjà évoqué le fait qu'elle n'avait pas envie de choisir un camp où l'autre. Tout comme son ex Rain Dove, elle assurait être non-binaire en mars 2018, ce qui signifie qu'elle refuse de se ranger dans la catégorie homme ou femme. "Je crois qu'on ne résoudra jamais rien avec cette construction, détaillait-elle dans un autre podcast intitulé Love Alexi. Retournons à des valeurs d'humanité. Je ne veux pas qu'on me dise que je suis une femme alors que je ne comprends même pas ce que cela veut dire. Ne me jugez pas par rapport à ces notions avec lesquelles vous avez grandi. Je n'ai pas grandi de la même manière que vous."

Rose McGowan est simplement libre d'aimer qui elle veut. Si son coeur bat pour une femme, elle a auparavant partagé sa vie avec Marilyn Manson, Kip Pardue, le réalisateur Robert Rodriguez ou Josh Latin. Le 12 octobre 2013, la comédienne a épousé l'artiste Davey Detail avec qui elle vivait depuis l'année précédente. Leur divorce a été prononcé en février 2016. "Je dis juste que, parfois, quand vous allez mal, vous attirez certaines personnes qui ne sont pas faites pour vous", précise-t-elle à propos de sa dernière relation en date. Juste avant leur séparation, Rain Dove avait avoué avoir vendu certains messages que sa compagne avait reçus de la part d'Asia Argento au moment de l'affaire Jimmy Bennett. Espérons que Rose McGowan a, cette fois-ci, trouvé chaussure à son pied.