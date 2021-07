Roxane (Le Meilleur Pâtissier) enceinte et traumatisée : "Je pensais que mon corps m'avait lâchée"

L'ancienne candidate du Meilleur Pâtissier (2015) nage dans le bonheur. Roxane est enceinte de son troisième enfant, fruit de son union avec Loïc. Malgré tout, elle ne cache pas qu'elle a quelques craintes à cause de sa précédente fausse couche.

Le 18 juillet 2021, la maman de Louane et Mathys a profité de son temps libre pour organiser une session de questions/réponses sur Instagram. Un internaute lui a demandé si elle avait l'espoir d'avoir un nouvel enfant après ses épreuves et comment elle se sentait vis-à-vis de cette grossesse. "C'est en vivant cette grossesse que j'ai réellement pris conscience des traumatismes laissés par ma fausse couche. Je pensais que mon corps m'avait lâché et c'est en partie pour cela que j'ai eu et que j'ai parfois du mal à me projeter", a répondu la belle blonde.

Un autre abonné a quant à lui voulu savoir si elle avait toujours des craintes. "Oui et je pense que ça va durer jusqu'à la fin. Puis de nouvelles suivront à l'arrivée du bébé. Mais je vis tout de même cette grossesse beaucoup plus sereinement que les trois premiers mois", a donc expliqué Roxane. C'est donc en partie relaxée qu'elle a organisé puis vécu sa gender reveal. Sans surprise, tout a été filmé et la youtubeuse culinaire a partagé la vidéo le 16 juillet dernier. L'occasion de découvrir que Loïc et elle accueilleront prochainement un petit garçon.

Après avoir officialisé sa grossesse le 9 mai dernier, Roxane a révélé en vidéo qu'elle avait été victime d'une fausse couche, à deux mois et demi de grossesse. L'avortement médicamenteux n'ayant pas fonctionné, elle n'a eu d'autre choix que de passer par la case aspiration, une intervention qui se fait sous anesthésie générale. Peu de temps après, elle s'est mis une "pression incroyable" pour retomber enceinte. Après quelques épreuves, son rêve a fini par s'exaucer. Désormais, le couple n'a donc qu'une hâte : faire la connaissance de leur bébé.