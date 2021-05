Le Meilleur Pâtissier : Une ex-candidate emblématique enceinte après des "étapes très difficiles"

La famille du Meilleur Pâtissier s'agrandit ! Le 9 mai 2021, une ancienne candidate a annoncé une grande nouvelle à ses abonnés, sur Instagram.

En 2015, Roxane a participé au concours culinaire de M6. A l'époque, elle avait 28 ans et était puéricultrice. Bien qu'elle n'ait pas remporté l'aventure (c'est Cyril qui avait gagné), la belle blonde avait fait sensation auprès du public. Ils sont donc nombreux à la suivre sur YouTube pour regarder ses vidéos de cuisine, qu'elle réalise parfois avec son époux Loïc et leurs enfants Louane et Mathys. Les internautes se plaisent également à regarder ses aventures sur Instagram et dernièrement, ils ont bien vu qu'elle n'était pas au meilleur de sa forme. Ils ont enfin compris pour quelle raison.

Dimanche, Roxane a révélé qu'elle était enceinte de son troisième enfant. Pour ce faire, elle a dévoilé une photo en compagnie de sa famille. Tous la regardent avec amour et elle irradie de bonheur, avec son test de grossesse à la main. "1+1 = 5. L'intensité du bonheur que je ressens rend ma vue trouble à l'écriture de ce post. Trois mois que nous gardons le secret avec @levraininou, et croyez-moi, c'était tellement difficile de ne rien dire ! Rien qu'en écrivant ces lignes je me sens déjà libérée, comme si cela m'aidait à prendre conscience que nous y sommes parvenus. Après un été dans la douleur, des mois d'essais, des dizaines de tests jetés à la poubelle, des tas d'examens, des milliers de doutes et des heures à pleurer. JE SUIS ENCEINTE. (...) Taire mes émotions depuis plusieurs mois était vraiment difficile à gérer. Pouvoir partager ces moments de bonheur et ce nouveau départ avec vous sont pour nous une évidence et un bonheur indescriptible", peut-on lire en légende.