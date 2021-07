Roxane (Le Meilleur Pâtissier) enceinte de son 3e bébé : le sexe révélé, les tests étaient faux !

En mai 2021, Roxane, candidate emblématique du Meilleur Pâtissier, a annoncé une grande nouvelle à ses followers sur Instagram. Après plus d'un an d'essai, la star des fourneaux est enceinte ! Une heureuse nouvelle pour la jolie blonde, encore très suivie six ans après sa participation au célèbre concours culinaire de M6. Ce vendredi 16 juillet 2021, avec son compagnon Loïc, Roxane révèle le sexe de ce troisième bébé.

Déjà parents de deux enfants, un garçon prénommé Mathys et une fille appelée Louane, le couple est sur un nuage. Ce troisième bébé, ils l'attendent depuis un moment. Plus qu'heureux, Roxane et Loïc n'apportent pas une grande importance au sexe de leur enfant, mais avaient quand même bien hâte de le découvrir. C'est en vidéo sur YouTube que les amoureux partagent cette belle nouvelle.

D'abord, ils procèdent à deux tests : le premier sous forme de formulaire, l'autre urinaire. Et les deux indiquent des résultats différents ! Le questionnaire annonce un petit garçon tandis que le test urinaire promet l'arrivée d'une petite fille dans la famille... Finalement, lors de la gender reveal en présence de tous leurs proches, le duo en a eu le coeur net : c'est un petit garçon ! Au beau milieu d'un jardin décoré avec goût, avec de superbes compositions fleuries et une grande table garnie d'une vaisselle dans le thème rose et bleu pastel, la petite famille de quatre s'est réunie pour l'annonce. Loïc a fait éclater un canon à confettis... et c'est du bleu qui en est ressorti !