Roxane (Le Meilleur Pâtissier) se confie sur sa grossesse compliquée : "J'ai des gros vertiges..."

Un bonheur incommensurable. Roxane n'y croyait plus et pourtant, depuis un peu plus de trois mois, elle attend bien un nouveau bébé. En effet, il y a quelques jours, l'ancienne candidate emblématique du Meilleur Pâtissier (2015) a annoncé sa grossesse après avoir traversé des étapes très difficiles. Avec son compagnon de longue date Loïc, elle se prépare donc à accueillir leur troisième enfant, dix ans après la naissance de Louane et quatorze ans après celle de Mathys. Depuis que le secret a été révélé au grand jour, Roxane - qui continue de faire sensation avec sa chaîne YouTube gourmande - partage les moindres détails de cette nouvelle aventure.

Mardi 18 mai 2021, ses confidences n'étaient toutefois pas des plus rassurantes. En effet, la jolie blonde a expliqué ne pas être en grande forme. "On n'est pas sur une matinée des plus funs et des plus actives. J'ai appelé ma sage-femme, depuis hier ça ne va pas fort fort. J'ai peut-être une carence en vitamines. Du coup j'ai un traitement à commencer et qui fera effet dans seulement une semaine. J'ai de gros coups de fatigue, je suis épuisée, j'ai des gros vertiges et de grosses migraines", a-t-elle fait savoir via sa story Instagram. Pas de quoi s'inquiéter pour autant d'après Roxane qui garde son optimisme et sa bonne humeur qu'on lui connaît bien. D'ailleurs, au lendemain de ses déclarations, elle assurait aller "un peu mieux". Ce qui s'est confirmé lorsqu'elle est repassée derrière les fourneaux, sa grande passion !

Pour rappel, au moment d'annoncer sa grossesse, Roxane avait précisé que cela faisait plus d'un an qu'ils tentaient d'avoir un nouveau bébé avec Loïc. Le couple est alors passé "par des étapes très difficiles psychologiquement et physiquement". Un mauvais souvenir désormais lointain.