Roy Horn (Siegfried & Roy) est mort après avoir contracté le coronavirus

Le célèbre illusionniste allemand Roy Horn est mort, à l'âge de 75 ans. Il était atteint du coronavirus.

Au vendredi 8 mai 2020, l'institut national de santé publique américain CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies) recensait plus de 75 000 morts du virus Covid-19 aux États-Unis. Roy Horn (de son vrai nom Uwe Ludwig Horn) en a également été victime. Le magicien, qui formait le duo Siegfried & Roy avec son ami Siegfried Fischbacher, est décédé ce même vendredi 8 mai 2020, à Las Vegas, où il résidait. Roy Horn avait été admis à l'hôpital Mountain View après avoir contracté le virus une semaine plus tôt et, aux dernières nouvelles, réagissait bien au traitement...

Roy Horn était né le 3 octobre 1944 à Nordenham, en Allemagne, en pleine Seconde Guerre Mondiale. Il avait commencé sa carrière à Brême, toujours en Allemagne, avant de s'envoler pour Las Vegas en 1967. En 36 ans d'activité, Roy Horn et son partenaire Siegfried Fischbacher ont émerveillé des centaines de milliers de spectateurs grâce à leurs numéros avec des lions et des tigres blancs.

L'aventure avait brutalement pris fin le 3 octobre 2003, à l'issue d'un spectacle à l'hôtel-casino Mirage, à Las Vegas. Roy Horn, qui fêtait ses 59 ans le jour même, s'était fait attaquer par un tigre nommé Mantecore. L'animal l'avait attrapé par l'épaule puis mordu gravement au cou et l'avait traîné hors de la scène du show. Grièvement blessé, Roy Horn avait également été victime d'une embolie lors de son transport à l'hôpital. Roy Horn avait subi deux opérations et suivi une rééducation interminable. En fauteuil roulant, puis canne à la main, il était parvenu à retrouver sa capacité de marcher.

Son partenaire Siegfried Fischbacher a exprimé sa grande tristesse, suite à sa disparition : "Aujourd'hui, le monde a perdu l'un des grands de la magie, mais j'ai perdu mon meilleur ami. Dès l'instant où nous nous sommes rencontrés, je savais que Roy et moi, ensemble, allions changer le monde. Il ne pouvait y avoir de Siegfried sans Roy, et pas de Roy sans Siegfried. Roy a été un combattant toute sa vie, y compris durant ces derniers jours. Je remercie sincèrement l'équipe de médecins, d'infirmières et de personnel de l'Hôpital Mountain View qui a travaillé héroïquement contre ce virus insidieux qui a finalement tué Roy."