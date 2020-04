Siegfried & Roy : L'un des deux magiciens frappé par le coronavirus, à 75 ans

Un tour de passe-passe ne lui permettra hélas pas d'être tiré d'affaire. Roy Horn – Uwe Ludwig Horn de son vrai nom –, moitié du binôme de prestidigitateurs et illusionnistes Siegfried & Roy, souffre du coronavirus et se bat actuellement pour en vaincre les symptômes. Plus les jours passent et plus la liste des victimes s'allonge. À 75 ans, le magicien n'a pas été épargné par la pandémie. Mais rassurez-vous : l'agent du showman a accepté d'en dire plus à propos de son état de santé au magazine People, le mardi 28 avril 2020, et les nouvelles semblent relativement bonnes.

"Nous pouvons vous confirmer que Roy Horn a été testé positif au Covid-19, mais il réagit très bien à son traitement, est-il précisé dans ce communiqué officiel. Siegfried et Roy envoient surtout tous leurs voeux à tous ceux qui sont touchés par la pandémie. Nous n'en dirons pas plus à propos de la situation de Roy pour le moment pour respecter son droit à l'intimité." L'inquiétude est pourtant de rigueur. Bien que le coronavirus reste un mal bien mystérieux, on sait que le prestidigitateur fait partie des personnes considérées "à risques". Selon les tout premiers bilans du bulletin épidémiologique de Santé publique France, la majorité des malades décédés du coronavirus avaient plus de 75 ans.

Roy Horn n'aura, décidément, pas été épargné par la vie. Lui qui co-animait un spectacle de magie au Mirage Resort and Casino de Las Vegas avec son grand complice Siegfried avait été victime d'un terrible accident en 2003. Le 3 octobre précisément – soit le jour de son 59e anniversaire ! –, il avait été attaqué par Montecore, un tigre blanc de 7 ans qui faisait partie du show et avait perdu beaucoup de sang. Résultat des courses : après les deux opérations subies à la suite de l'attaque, il ne bougeait plus que les mains et les pieds. Le temps semblait pourtant jouer en sa faveur. Après s'être déplacé en fauteuil roulant, Roy Horn a de plus en plus été aperçu fièrement debout à l'aide d'une canne. Espérons qu'il trouve la force pour vaincre, de même, le coronavirus.