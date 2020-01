Rudy (Mariés au premier regard) lynché après son mensonge : il s'explique

Lundi 6 janvier 2020, M6 a diffusé le premier épisode de la saison 4 de Mariés au premier regard. Les téléspectateurs ont notamment fait la connaissance de Sarah, une gestionnaire de paie de 32 ans. Et la maman d'une petite fille de 6 ans a fait face à une situation complètement inédite. Compatible à 78% avec deux hommes, elle devait faire un choix entre Sylvain (chauffeur de 33 ans) et Rudy (agent commercial de 36 ans). Et son deuxième prétendant n'a pas été tout à fait honnête.

Sarah a eu la chance de rencontrer les deux candidats à l'aveugle afin de pouvoir prendre une décision. Et, lors de leur entretien, Rudy lui a assuré que ses deux enfants (9 et 5 ans) étaient issus de la même relation, alors qu'ils ont en réalité deux mères différentes. Une séquence qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Nombreux sont les téléspectateurs à lui avoir reproché d'avoir menti. Une fois la diffusion terminée, le candidat s'est donc saisi de son compte Instagram pour s'expliquer sur ce "petit passage qui lui fait énormément de tort".

"Je suis en train de me faire complètement allumer. Je le prends quand même avec le sourire parce que j'essaie toujours de positiver. Oui, il y a eu ce petit passage, mais sachez qu'il y a quand même des montages, il faut en tenir compte. J'étais dans un contexte spécial, il y avait des caméras partout, une équipe de tournage qui nous observait, je n'avais pas beaucoup de temps avec Sarah. (...) Ce n'était pas le moment de parler de mon passé", a-t-il confié dans un premier temps. Rudy a ensuite expliqué qu'il ne voulait pas que Sarah ait des a priori sur lui et qu'il avait également caché cette information pour mettre toutes les chances de son côté. "J'espère que vous le comprendrez. Je l'ai expliqué en interview après, j'ai dit que je ne voulais pas exposer mes enfants à une personne que je ne connaissais pas encore. Je ne voulais pas parler de mes douleurs passées, parce que ce n'était pas le moment. On aurait eu le temps de discuter de ça hors caméra. À ce moment-là oui, j'ai fait ça. C'est peut-être une erreur pour vous, désolé si vous avez interprété ça comme un gros mensonge. J'ai juste voulu préserver certaines choses et que Sarah me choisisse car je cherchais sincèrement la femme de ma vie", a-t-il conclu.