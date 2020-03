Russell Crowe : Ces messages qu'il envoyait à son ex-femme pendant les incendies

L'ex-femme de Russell Crowe, Danielle Spencer, est toujours très proche de l'acteur. Séparé depuis plus de sept ans, le couple a encore beaucoup en commun. Leurs fils, évidemment – Charles, né le 21 décembre 2003, et Tennyson, né le 7 juillet 2006 –, mais aussi l'inquiétude pour l'Australie.

Alors que le pays a été ravagé par des incendies dévastateurs en novembre et décembre 2019, Russel Crowe a gardé l'oeil ouvert sur la ferme du Nord de la Nouvelle-Galles du Sud où ils se sont mariés en 2003. Il a même tenu au courant son ex minute par minute de l'évolution des feux. En novembre dernier, les incendies ont menacé la propriété de 400 hectares de Crowe qui se situe dans le village de Nana Glen près de Coffs Harbour.

Alors que Danielle Spencer regardait fébrilement les informations à la télévision, l'acteur lui envoyait des messages pour la tenir au courant de la situation. "Tout le monde a son histoire et souvent bien, bien pire que la nôtre, mais c'était horrible à regarder", a déclaré Danielle Spencer, 50 ans, au Wentworth Courier. "Nous regardions avec attention. C'était angoissant. Russell m'envoyait des mises à jour du genre : 'Ça brûle, ça brûle, maintenant ça vient de derrière.' Ça aurait été très, très, très triste si la ferme avait brûlé. Ils ont perdu quelques petits chalets. Heureusement, aucun des bâtiments principaux n'a été brûlé à part le toit de la chapelle de mariage où nous nous sommes mariés, mais parce que c'est un toit en cuivre. Ça n'est pas allé plus loin.''

Les parents de Russel Crowe et d'autres membres de la famille qui vivent à Nana Glen ont dû être évacués. Les fils de Danielle Spencer et Russell Crowe ont été soulagés de savoir que la propriété avait survécu à l'incendie, rassurés que les bâtiments principaux soient "intacts".

Le 6 janvier 2020, Russell Crowe a remporté un Golden Globe dans la catégorie meilleur acteur pour la mini-série The Loudest Voice, mais il n'est pas venu chercher sa récompense. Il était "chez lui en Australie en train de protéger sa famille des incendies dévastateurs, avait rapporté ce soir-là Jennifer Aniston. Ne vous méprenez pas, la tragédie qui se déroule en Australie est causée par le changement climatique. Nous devons agir avec la science, nous convertir aux énergies renouvelables et respecter notre planète, ce lieu unique et incroyable. En faisant cela, nous aurons tous un futur."

Russel Crowe et Danielle Spencer ont été mariés de 2003 à 2012. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage du film The Crossing.