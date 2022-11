Ryan Gosling marié en secret à Eva Mendes ? Ce petit détail qui veut tout dire !

Seraient-ils passés à l'étape suivante, dans le plus grands des secrets ? Après tout, le timing serait plausible. Ryan Gosling et Eva Mendes se sont rencontrés sur le tournage du film The Place Beyond the Pines de Derek Cianfrance en 2011... et ne se sont plus jamais quittés depuis. Quelques semaines après avoir bouclé ce projet, les deux comédiens avaient été repérés ensemble à Disneyland Paris, passant un moment romantique et échangeant de tendres baisers. Depuis, ils ont accueilli deux filles, Esmeralda, 8 ans, et Amada, 6 ans. Mais le mariage, dans tout ça ?

En 2016, déjà, de nombreuses personnes pensaient que Ryan Gosling avait épousé Eva Mendes sans prévenir personne. Une information qui avait été démentie, mais en 2022 ? Il semblerait que ces deux-là aient sauté le cap, si l'on en croit les récents partages de l'actrice sur les réseaux sociaux. La sublime maman de 48 ans, qui n'évoque jamais vraiment sa relation avec l'homme le plus convoité de la planète Terre, a effectivement partagé une photographie qui laisse peu de place au doute. On aperçoit, sur cette image, le nouveau tatouage d'Eva Mendes, encré sur son poignet, deux simples mots qui veulent dire beaucoup : "De Gosling".